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Есть в наличии3 007.20 руб./шт3 759 руб.Есть в наличии2 901.60 руб./шт3 627 руб.Есть в наличии2 808.80 руб./шт3 511 руб.Есть в наличии2 847.20 руб./шт3 559 руб.Есть в наличии2 623.20 руб./шт3 279 руб.Есть в наличии2 518.40 руб./шт3 148 руб.
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О компании
Компания «Стелмикс» - это уверенно развивающаяся компания с профессиональным опытом по поставке строительного оборудования, металлической офисной мебели и складского оборудования крупным промышленным предприятиям Татарстана и России. Благодаря широкому составу специалистов, мы участвуем в аукционах на различных государственных и коммерческих площадках и заключаем государственные контракты с Бюджетными организациями по Всей России. Широкий ассортимент каталога позволит найти всё :от офисного сейфа до мачтового подъемника. Вся продукция каталога интернет-магазина www.stelmix.ru сертифицирована и изготовлена из лучших материалов по выгодным для Вас ценам. Индивидуальный подход к каждому покупателю и гибкая система скидок способствует плодотворным и долгим отношениям с нашими покупателями.
Решения подобранные в нашей компании и грамотная консультация команды менеджеров, действительно оказываются наиболее эффективными, благодаря взвешенному и скрупулезному подходу к ценовой политике и ассортименту.Подробнее